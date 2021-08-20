В Омской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 394 случая коронавируса за сутки, из больниц выписаны 303 человека.
В Омской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный минздрав.

С начала пандемии в области заболели 69 001 житель, вылечились — 50 079.

Вакцинацию прошли 543 644 человека, оба компонента вакцины получили 439 238.

В то же время в Ульяновской области зарегистрировали 290 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 71 161. Выздоровели при этом 65 042 жителя, в том числе 182 за последние сутки.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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