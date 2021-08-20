В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отмечается, выздоровели при этом 420 пациентов.
В крае продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом вакцины привились 626 395 жителей, завершили иммунизацию 482 608.
В то же время в Ростовской области полную вакцинацию прошли 1,09 млн человек, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число жителей, сделавших первую прививку, превысило 1,35 млн.
Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.