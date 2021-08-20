В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае подтвердили 474 случая коронавируса за сутки. Из новых заболевших 73 госпитализированы, а 401 проходит амбулаторное лечение.
В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отмечается, выздоровели при этом 420 пациентов.

В крае продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом вакцины привились 626 395 жителей, завершили иммунизацию 482 608.

В то же время в Ростовской области полную вакцинацию прошли 1,09 млн человек, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число жителей, сделавших первую прививку, превысило 1,35 млн.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить