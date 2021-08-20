В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 4206 пациентов.
Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 119 082, выздоровели 104 033 человека.
Вакцинацию прошли 1,3 млн жителей, оба компонента вакцины получили почти 1,1 млн.
Также стало известно, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 50 случаев COVID-19, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Об этом сообщает «Реальное время».
Всего в регионе заболели 24 925 человек, выздоровели 21 963 жителя, в том числе 37 — за минувшие 24 часа, уточнил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.