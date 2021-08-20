В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин прокомментировал ситуацию с коечным фондом в городе.

«У нас значительно увеличился свободный коечный фонд. На сегодня он составляет 21%. Всего у нас развёрнута 971 койка. Занято 763, 208 коек у нас свободны», — цитирует Кулагина «Новый Севастополь».

В отделении интенсивной терапии находятся 52 пациента.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе зарегистрировали 225 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц выписаны 289 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 24 975.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.