В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин прокомментировал ситуацию с коечным фондом в городе.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«У нас значительно увеличился свободный коечный фонд. На сегодня он составляет 21%. Всего у нас развёрнута 971 койка. Занято 763, 208 коек у нас свободны», — цитирует Кулагина «Новый Севастополь».

В отделении интенсивной терапии находятся 52 пациента.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе зарегистрировали 225 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц выписаны 289 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 24 975.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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