В Тамбовской области подтвердили 94 случая коронавируса за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 94 случая коронавируса за минувшие сутки.
В Тамбовской области подтвердили 94 случая коронавируса за сутки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 39 546, выздоровевших — 37 406.

На госпитализации находятся 642 пациента, на карантине на дому — 1986.

Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 310 862 жителя, полностью вакцинированы 253 769.

Также сообщается, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 951 273 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой за замминистра здравоохранения республики, начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.

Оба компонента вакцины получили 778 937 жителей республики.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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