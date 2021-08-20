В Новосибирской области зарегистрировали 181 случай COVID-19 за сутки

В Новосибирской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки, из больниц региона выписан 101 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии в области достигло 56 555, выздоровевших — 46 802.

Отмечается, что в Новосибирской области по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Так, под запретом остаётся проведение массовых мероприятий. Сохранилось и требование соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.

В то же время в Челябинской области выявили 382 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился при этом 301 пациент, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 82,3 тыс. жителей.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.