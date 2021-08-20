В Удмуртии выявили 220 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Больше всего заболевших — в Ижевске (113 человек), а также в Можге, Сарапуле и Глазове.
Вакцинацию прошли 325 770 граждан, оба компонента получили 268 943. Однокомпонентной вакциной привились 13 415 жителей.
Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 242 случая коронавируса. Из больниц выписаны 268 пациентов, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 59 660 человек, выздоровели — 53 203.
Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.