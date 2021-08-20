В Удмуртии выявили 220 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 220 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 202 жителя.
В Удмуртии выявили 220 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (113 человек), а также в Можге, Сарапуле и Глазове.

Вакцинацию прошли 325 770 граждан, оба компонента получили 268 943. Однокомпонентной вакциной привились 13 415 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 242 случая коронавируса. Из больниц выписаны 268 пациентов, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 59 660 человек, выздоровели — 53 203.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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