Специалист по вакцинам объяснил возможное отсутствие антител после прививки от COVID-19

Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников объяснил возможное отсутствие антител после прививки от COVID-19.

«Антитела после вакцинации могут и появляться, но какими-то тест-системами не определяться. Возможно, диагностика улавливает антитела недостаточно эффективно, она недостаточно чувствительна», — заявил он в беседе с Life.ru.

Кроме того, отметил эксперт, антитела могут меняться в зависимости от штамма. По мнению Красильникова, если штаммы меняются, должны меняться и тест-системы.

Специалист также напомнил, что антитела — не единственный способ защиты организма от патогенов, поэтому их количество не позволяет составить полную картину эффективности иммунитета.

«Есть ещё и так называемый клеточный иммунитет, то есть это уже не антитела, это работа клеток иммунной системы», — добавил Красильников.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.