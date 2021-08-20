Профессор Погожева напомнила о допустимой суточной норме сахара

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева назвала допустимую для употребления суточную норму сахара.
Профессор Погожева напомнила о допустимой суточной норме сахара
  • Pixabay

Когда мы говорим о суточной норме сахара, то имеем в виду прежде всего добавленные сахара: низкомолекулярные углеводы, внесённые в состав продукта в ходе технологического процесса для придания ему сладкого вкуса, пояснила специалист в эфире радиостанции Sputnik.

В их число входят сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мёд, уточнила она.

«При определении нормы сахара учитывается верхняя её граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потреблённых калорий. — RT) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день», — сказала Погожева.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить