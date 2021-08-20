Профессор Погожева напомнила о допустимой суточной норме сахара

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева назвала допустимую для употребления суточную норму сахара.

Когда мы говорим о суточной норме сахара, то имеем в виду прежде всего добавленные сахара: низкомолекулярные углеводы, внесённые в состав продукта в ходе технологического процесса для придания ему сладкого вкуса, пояснила специалист в эфире радиостанции Sputnik.

В их число входят сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мёд, уточнила она.

«При определении нормы сахара учитывается верхняя её граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потреблённых калорий. — RT) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день», — сказала Погожева.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.