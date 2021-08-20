Технолог Косникова развеяла мифы о вреде пищевых добавок

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова рассказала, опасны ли для здоровья пищевые добавки.

Так, в беседе с kp.ru специалист сказала, что количество компонентов, входящих в состав продукта, а также их сложные названия не связаны с тем, насколько эта еда вредна или полезна.

Тем не менее следует чётко отделять опасные ядохимикаты от безвредных химических веществ.

«Вопреки страхам, в продукты добавляются только те вещества, которые действительно проверены и безопасны. Два основных столпа, на которых стоит пищевая промышленность, — это безопасность и стабильность. Конечно, есть частные случаи, когда какие-то недобросовестные производители не соблюдают, например, условия производства и в результате продукты оказываются небезопасны для здоровья. Но это достаточно редкие исключения из общего правила», — заверила Косникова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.