Психиатр напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение

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Главный психиатр Московской области Антон Масякин напомнил, что глаза современного человека испытывают небывалую нагрузку из-за постоянного использования компьютеров, смартфонов, телевизоров и прочих гаджетов.
Психиатр напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение
  • Pixabay

Эта ситуация опасна постепенной потерей зрения, сказал он в беседе с телеканалом «360».

Так, Масякин отметил, что по статистике, 90% людей в первые 15 минут после сна берут в руки смартфон, чтобы проверить почту и ответить на пришедшие ночью сообщения.

В то же время специалист подчеркнул, что потеря зрения происходит не сразу, а постепенно. В связи с этим он напомнил о необходимости брать паузу в течение дня работы с гаджетами.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.

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