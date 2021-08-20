Психиатр напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение
- Pixabay
Эта ситуация опасна постепенной потерей зрения, сказал он в беседе с телеканалом «360».
Так, Масякин отметил, что по статистике, 90% людей в первые 15 минут после сна берут в руки смартфон, чтобы проверить почту и ответить на пришедшие ночью сообщения.
В то же время специалист подчеркнул, что потеря зрения происходит не сразу, а постепенно. В связи с этим он напомнил о необходимости брать паузу в течение дня работы с гаджетами.
Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.