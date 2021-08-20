Психиатр напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение

Главный психиатр Московской области Антон Масякин напомнил, что глаза современного человека испытывают небывалую нагрузку из-за постоянного использования компьютеров, смартфонов, телевизоров и прочих гаджетов.

Эта ситуация опасна постепенной потерей зрения, сказал он в беседе с телеканалом «360».

Так, Масякин отметил, что по статистике, 90% людей в первые 15 минут после сна берут в руки смартфон, чтобы проверить почту и ответить на пришедшие ночью сообщения.

В то же время специалист подчеркнул, что потеря зрения происходит не сразу, а постепенно. В связи с этим он напомнил о необходимости брать паузу в течение дня работы с гаджетами.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.