В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Оренбургской области выявили 351 случай коронавируса.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии заболели 62 984 жителя. Выписаны 51 752 человека, в том числе 289 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 290 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выздоровели 180 пациентов.

Общее число заболевших достигло 70 871, вылечившихся — 64 860.

Ранее сообщалось, что власти Орловской области продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до конца сентября.

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