В Орловской области продлили ограничения из-за коронавируса

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Власти Орловской области продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до конца сентября.
В Орловской области продлили ограничения из-за коронавируса
  • © Евгений Земцов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«В Орловской области до конца сентября продлили ограничительные мероприятия, введённые в связи с коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области 19 августа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий продлён до 30 сентября включительно.

Ранее власти Пермского края ввели дополнительные COVID-ограничения.

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