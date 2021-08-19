В Орловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Орловской области продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до конца сентября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«В Орловской области до конца сентября продлили ограничительные мероприятия, введённые в связи с коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области 19 августа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий продлён до 30 сентября включительно.

Ранее власти Пермского края ввели дополнительные COVID-ограничения.