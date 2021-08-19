В Орловской области продлили ограничения из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«В Орловской области до конца сентября продлили ограничительные мероприятия, введённые в связи с коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области 19 августа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий продлён до 30 сентября включительно.
Ранее власти Пермского края ввели дополнительные COVID-ограничения.