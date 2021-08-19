Диетолог рассказала о правильном подходе к выбору яблок

Кандидат медицинских наук, диетолог, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко рассказала, как выбирать яблоки.

«Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зелёные, и жёлтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные — не сладкие и не кислые. Как правило, это жёлто-зелёные яблоки», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, яблоки лучше есть в первой половине дня, не позднее полдника. В конце лета — начале осени дневная норма — до 300 граммов, а зимой и весной достаточно 100 граммов, считает Мойсенко.

Как полагает диетолог, яблоки лучше есть с кожурой, поскольку она содержит полифенольные вещества, много антиоксидантов, неперевариваемую клетчатку.

«Нужно только хорошо помыть. Если яблоко червивое... это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — советует эксперт.

Мойсенко добавила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше отказаться от употребления яблок или есть только запечённые.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.