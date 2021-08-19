В Карачаево-Черкесии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Карачаево-Черкесии выявили 53 случая коронавируса за последние сутки, выздоровели при этом 12 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 23 440 жителей, вылечились — 21 160.

В то же время в Пермском крае зарегистрировали 475 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 411 человек, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В больницах лечение проходят 3611 пациентов, на самоизоляции находятся 18 875 жителей региона.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.