В Карачаево-Черкесии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Карачаево-Черкесии выявили 53 случая коронавируса за последние сутки, выздоровели при этом 12 человек.
В Карачаево-Черкесии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 23 440 жителей, вылечились — 21 160.

В то же время в Пермском крае зарегистрировали 475 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 411 человек, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В больницах лечение проходят 3611 пациентов, на самоизоляции находятся 18 875 жителей региона.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.

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