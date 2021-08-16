Иммунологи дали советы по вакцинации после простуды

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.

В беседе с URA.RU он заявил, что в течение месяца после выздоровления не рекомендуется делать прививку от коронавируса, так как организм может тяжелее отреагировать на вакцину.

«Может подняться температура из-за того, что пациент не до конца выздоровел. У него будут поствакцинальные нежелательные реакции. Он будет считать, что у него температура из-за прививки», — пояснил Болибок.

Со своей стороны, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова Наталья Калинина сказала, что простуда не всегда является причиной для медотвода.

«Необязательно, что люди с временными противопоказаниями будут переносить тяжелее поствакцинальный период. После применения любой вакцины, не только от COVID-19, у некоторых людей бывают «болючие» реакции», — пояснила она.

Ранее аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.