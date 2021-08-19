В Нижегородской области подтвердили 501 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области подтвердили 501 случай коронавируса за сутки.
В Нижегородской области подтвердили 501 случай COVID-19 за сутки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 150 783. Выздоровели при этом 136 983 человека, в том числе 512 за минувшие 24 часа.

В Ростовской области зарегистрировали 488 случаев COVID-19 за сутки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Из медучреждений при этом выписаны 377 жителей.

Всего за время пандемии в регионе заболели 118 593 человека, выздоровели — 103 662.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить