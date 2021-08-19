В Нижегородской области подтвердили 501 случай COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 150 783. Выздоровели при этом 136 983 человека, в том числе 512 за минувшие 24 часа.
В Ростовской области зарегистрировали 488 случаев COVID-19 за сутки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Из медучреждений при этом выписаны 377 жителей.
Всего за время пандемии в регионе заболели 118 593 человека, выздоровели — 103 662.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.