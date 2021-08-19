В Новосибирской области подтвердили 187 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 56 374, выздоровевших — 46 701.
В больницах находятся 2600 человек, в реанимации — 195.
Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 121 случай COVID-19 за последние 24 часа. Из медучреждений выписаны 310 жителей, передаёт progorod43 со ссылкой на штаб.
Лечение на дому проходят 6106 пациентов, в больницах — 3368.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.