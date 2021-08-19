В Новосибирской области подтвердили 187 случаев COVID-19 за сутки

В Новосибирской области подтвердили 187 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 112 жителей региона.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 56 374, выздоровевших — 46 701.

В больницах находятся 2600 человек, в реанимации — 195.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 121 случай COVID-19 за последние 24 часа. Из медучреждений выписаны 310 жителей, передаёт progorod43 со ссылкой на штаб.

Лечение на дому проходят 6106 пациентов, в больницах — 3368.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.