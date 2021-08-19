В Удмуртии выявили 216 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 216 случаев COVID-19 за сутки, из больниц при этом выписали 200 жителей региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (110 человек). Далее следуют Сарапул, Можга, Киясовский район и Глазов.

Кроме того, стало известно, что в Пермский край доставили ещё 16,4 тыс. комплектов вакцины «Спутник V», передаёт kp.ru. В ближайшее время партию распределят между медорганизациями.

По информации Минздрава региона, с начала вакцинации в крае прививку сделали 620 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили 476,4 тыс. человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.