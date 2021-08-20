В России за год в два раза вырос спрос на роботизированную технику

В России в июле 2021 года на 100% вырос спрос в категориях роботизированной техники и системы «умный дом» по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Наибольший рост спроса на роботизированную бытовую технику зафиксирован в Москве — 200%. Отмечается, что в июле 2021 года жители столицы чаще всего покупали роботы-пылесосы и роботы-мойщики окон.

В Санкт-Петербурге в два раза увеличились продажи системы «умный дом». В Москве эту систему также стали покупать чаще (на 25%).

В топ товаров по России также попали роботы-мойщики окон, роботы-пылесосы, умные розетки, датчики температуры, умные ИК-пульты, контроллеры шлагбаумов, выключатели дистанционного управления, а также роботы-газонокосилки.

Руководитель пресс-службы компании Сергей Денисенко отметил, что в связи с удалёнкой многим пришлось столкнуться с необходимостью поддерживать дом в чистоте во время рабочего процесса. Роботизированная техника в этом плане помогает сэкономить время.

«Все понимают, что удалёнка теперь останется с нами надолго... Поэтому на помощь в решении бытовых вопросов приходят роботы, которые могут поддерживать чистоту в доме, включать и выключать технику при необходимости и делать другие вещи, которые освобождают человека от таких забот. Это стало одной из причин роста спроса на товары «умного дома» в этом году. Также не нужно исключать тот факт, что доступность и удешевление технологий даёт возможность их использования более широкому кругу лиц. Эта тенденция сохранится — люди будут освобождать своё время для работы, творчества, отдыха и перекладывать бытовые обязанности на роботов», — отметил Денисенко.

Ранее ретейлеры рассказали о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Эксперты сферы ретейла поясняют, что кнопочные телефоны заменяют многим переведённым из-за пандемии COVID-19 на удалёнку россиянам стационарные устройства.