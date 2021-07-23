В России вырос спрос на кнопочные телефоны

Ретейлеры рассказали о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Как сообщает «Коммерсант», рост продаж в первом полугодии текущего года составил до 26%.

Эксперты сферы ретейла поясняют, что кнопочные телефоны заменяют многим переведённым из-за пандемии COVID-19 на «удалёнку» россиянам стационарные устройства.

Кроме того, среди вероятных причин поднимающегося спроса: начало дачного сезона и возвращение в страну трудовых мигрантов.

Отмечается, что ранее спрос на данную категорию товаров год за годом уверенно сокращался.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулём.