В России вырос спрос на кнопочные телефоны
Как сообщает «Коммерсант», рост продаж в первом полугодии текущего года составил до 26%.
Эксперты сферы ретейла поясняют, что кнопочные телефоны заменяют многим переведённым из-за пандемии COVID-19 на «удалёнку» россиянам стационарные устройства.
Кроме того, среди вероятных причин поднимающегося спроса: начало дачного сезона и возвращение в страну трудовых мигрантов.
Отмечается, что ранее спрос на данную категорию товаров год за годом уверенно сокращался.
Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулём.