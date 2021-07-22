В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулём

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Дмитрий Рункевич
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулём
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В своём обращении общественный деятель обратил внимание на ДТП, которое произошло 16 июля в Москве и унесло жизни двух малолетних детей. Как отмечали СМИ, виновница происшествия в момент наезда на пешеходов могла пользовалась телефоном.

В настоящее время штраф за пользование телефоном за рулём составляет 1,5 тыс. рублей, что, по мнению Курдесова, является незначительным наказанием, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создаёт реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

Например, за стоянку на парковочном месте для инвалидов, что является правонарушением, не создающим подобной прямой угрозы жизни и здоровью других людей, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд заключил под стражу до 16 сентября девушку, сбившую на улице Авиаторов в Москве троих детей, двое из которых позже скончались.

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