Семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать защитные замки на окна

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил безвозмездно устанавливать замки на окнах проживающим в многоэтажках семьям с детьми. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в летний период часто в СМИ появляются сообщения из разных регионов о падении из окон и гибели малолетних детей.

Дмитрий Курдесов также напомнил, что, по статистике МВД, в 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 из них погибли.

По его мнению, такие ситуации происходят не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах квартир многоэтажных домов, в которых проживают малолетние, специальных блокирующих устройств, предотвращающих открытие окон детьми.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности безвозмездного предоставления и установки защитных оконных замков семьям с малолетними детьми, проживающим в многоэтажных домах, на основании соответствующего обращения семей в муниципальные управления МЧС», — говорится в тексте обращения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям, в которых есть маленькие дети, бесплатно установят порядка 3 тыс. блокираторов на окна.