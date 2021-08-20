Семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать защитные замки на окна

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Дмитрий Рункевич
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил безвозмездно устанавливать замки на окнах проживающим в многоэтажках семьям с детьми. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.
Семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать защитные замки на окна
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

В своём обращении общественный деятель отметил, что в летний период часто в СМИ появляются сообщения из разных регионов о падении из окон и гибели малолетних детей.

Дмитрий Курдесов также напомнил, что, по статистике МВД, в 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 из них погибли.

По его мнению, такие ситуации происходят не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах квартир многоэтажных домов, в которых проживают малолетние, специальных блокирующих устройств, предотвращающих открытие окон детьми.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности безвозмездного предоставления и установки защитных оконных замков семьям с малолетними детьми, проживающим в многоэтажных домах, на основании соответствующего обращения семей в муниципальные управления МЧС», — говорится в тексте обращения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям, в которых есть маленькие дети, бесплатно установят порядка 3 тыс. блокираторов на окна.

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