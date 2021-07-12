Волынец назвала способы минимизировать риск падения ребёнка из окна

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец дала несколько рекомендаций, как уберечь детей от падения из окна.

Об этом пишет «Реальное время».

Чтобы не допустить несчастного случая, не стоит ставить вблизи окон мебель.

Окна необходимо держать закрытыми, если ребёнок находится дома. Также на них можно установить механизмы, которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть их.

Кроме того, детям стоит рассказать о правилах безопасности, а родителям не рекомендуется оставлять детей без присмотра.

Также Волынец обратила внимание на опасность москитных сеток.

«Москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками», — говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.