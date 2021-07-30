В Москве возбудили дело по факту гибели ребёнка после падения с восьмого этажа

Короткая ссылка
Тело ребёнка с характерными для падения с высоты травмами нашли вечером 29 июля возле одного из домов по Щёлковскому шоссе в Москве. Возбуждено уголовное дело.
В Москве возбудили дело по факту гибели ребёнка после падения с восьмого этажа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Правда.Ру».

Следователи установили, что мальчик выпал из окна на восьмом этаже многоэтажки. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся допросы родственников и соседей погибшего ребёнка, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двухлетнего ребёнка в свердловском посёлке Бисерть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить