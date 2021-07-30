В Москве возбудили дело по факту гибели ребёнка после падения с восьмого этажа
- РИА Новости
Об этом сообщает «Правда.Ру».
Следователи установили, что мальчик выпал из окна на восьмом этаже многоэтажки. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся допросы родственников и соседей погибшего ребёнка, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двухлетнего ребёнка в свердловском посёлке Бисерть.