В Подмосковье нуждающимся семьям с детьми бесплатно установят оконные блокираторы

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям, в которых есть маленькие дети, бесплатно установят порядка 3 тыс. блокираторов на окна.

Об этом детский омбудсмен заявила в беседе с телеканалом «360».

«Если в доме маленький ребёнок, то гарантировать безопасность открытых окон для него может только специальный замок. Если его нет, то родители рискуют жизнью ребёнка, даже если у него десять нянек. Берегите своих детей! Установите оконные запоры!» — сказала Ксения Мишонова.

Также россиянам напомнили, что москитные сетки не защищают от падения из окна маленьких детей.

Как ранее сообщал сайт Nation News, начальник аварийно-спасательной службы «Восвод» Александр Зуев рассказал о мерах безопасности во время купального сезона.