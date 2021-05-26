В Подмосковье нуждающимся семьям с детьми бесплатно установят оконные блокираторы

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям, в которых есть маленькие дети, бесплатно установят порядка 3 тыс. блокираторов на окна.
В Подмосковье нуждающимся семьям с детьми бесплатно установят оконные блокираторы
  • Pixabay

Об этом детский омбудсмен заявила в беседе с телеканалом «360».

«Если в доме маленький ребёнок, то гарантировать безопасность открытых окон для него может только специальный замок. Если его нет, то родители рискуют жизнью ребёнка, даже если у него десять нянек. Берегите своих детей! Установите оконные запоры!» — сказала Ксения Мишонова.

Также россиянам напомнили, что москитные сетки не защищают от падения из окна маленьких детей.

Как ранее сообщал сайт Nation News, начальник аварийно-спасательной службы «Восвод» Александр Зуев рассказал о мерах безопасности во время купального сезона.

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