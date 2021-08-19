В МЧС сообщили об обнаружении тел двух туристов на Ключевском вулкане
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«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 м, второе — на высоте 3560 м», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.
Позднее на помощь туристам направили вертолёт.