В МЧС сообщили об обнаружении тел двух туристов на Ключевском вулкане

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Тела двух туристов, которые ранее сорвались с Ключевского вулкана на Камчатке, найдены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС сообщили об обнаружении тел двух туристов на Ключевском вулкане
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«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 м, второе — на высоте 3560 м», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.

Позднее на помощь туристам направили вертолёт.

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