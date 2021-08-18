На Камчатке спасатели вылетели к пострадавшим при восхождении на вулкан туристам

Короткая ссылка
На Камчатке спасатели направились на помощь туристам, сорвавшимся с высоты при восхождении на вулкан Ключевской. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
На Камчатке спасатели вылетели к пострадавшим при восхождении на вулкан туристам
  • РИА Новости

«Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел к месту происшествия.

Как сообщалось ранее, два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить