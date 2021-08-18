На Камчатке спасатели вылетели к пострадавшим при восхождении на вулкан туристам

На Камчатке спасатели направились на помощь туристам, сорвавшимся с высоты при восхождении на вулкан Ключевской. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел к месту происшествия.

Как сообщалось ранее, два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.