На Камчатке спасатели вылетели к пострадавшим при восхождении на вулкан туристам
- РИА Новости
«Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан», — приводит Интерфакс сообщение.
Уточняется, что вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел к месту происшествия.
Как сообщалось ранее, два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.