Источник: два туриста сорвались с вулкана на Камчатке

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Два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.
Источник: два туриста сорвались с вулкана на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, туристы живы. Спасатели наземным путём оперативно направиться к месту инцидента пока не могут. Также нет возможности направить вертолёт (он не способен подняться на такую высоту).

Всего в группу входят 12 человек.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.

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