Источник: два туриста сорвались с вулкана на Камчатке
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
По предварительной информации, туристы живы. Спасатели наземным путём оперативно направиться к месту инцидента пока не могут. Также нет возможности направить вертолёт (он не способен подняться на такую высоту).
Всего в группу входят 12 человек.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.