В Подмосковье расширили программу текущего ремонта медучреждений

В Московской области расширили программу текущего ремонта медучреждений. Так, до конца года планируется провести работы ещё в 40 организациях.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила глава ведомства Светлана Стригункова, изначально в список было включено 85 учреждений.

К настоящему времени ремонт завершён уже в 13 организациях. В частности, там заменили окна и двери, обновили напольное покрытие, провели внутреннюю отделку.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.