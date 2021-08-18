В Омской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зафиксировали 387 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 68 216 жителей. Вылечились при этом 49 477 человек, в том числе 301 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 535 260 граждан, из них оба компонента вакцины получили 425 090.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 39 361.

Выздоровели при этом 37 143 жителя, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 305 409 человек, полностью вакцинированы 248 519.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.