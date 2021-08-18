В Омской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области зафиксировали 387 случаев коронавируса за минувшие сутки.
В Омской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 68 216 жителей. Вылечились при этом 49 477 человек, в том числе 301 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 535 260 граждан, из них оба компонента вакцины получили 425 090.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 39 361.

Выздоровели при этом 37 143 жителя, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 305 409 человек, полностью вакцинированы 248 519.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить