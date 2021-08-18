В Волгоградской области выявили 338 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области выявили 338 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии коронавируса достигло 77 169. Выздоровели при этом 68 547 жителей, в том числе 299 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 230 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Из больниц выписаны 154 жителя.

Всего в городе за время пандемии заболел 24 521 человек.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.