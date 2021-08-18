В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 474 случая коронавируса за сутки. Из этого числа 79 заболевших проходят лечение в больницах, ещё 395 находятся на амбулаторном лечении.
В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что из больниц за минувшие 24 часа выписаны 428 человек.

Вакцинацию прошли 615 552 жителя региона, полностью завершили иммунизацию 469 447 человек.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки выявили 45 случаев COVID-19, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели при этом 48 человек.

Общее число заболевших достигло 24 826, выздоровевших — 21 893.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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