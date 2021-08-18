В Приморье зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц при этом выписаны 336 жителей.
В Приморье зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 59 173, выздоровевших — 52 573.

В крае продолжается вакцинация. Работают 200 прививочных пунктов в поликлиниках и общественных местах.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 213 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Выздоровели 184 человека, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вакцинацию прошли 323 715 жителей, из них 257 872 получили оба компонента вакцины. Однокомпонентную прививку сделали 10 587 граждан.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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