В Приморье зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц при этом выписаны 336 жителей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 59 173, выздоровевших — 52 573.

В крае продолжается вакцинация. Работают 200 прививочных пунктов в поликлиниках и общественных местах.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 213 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Выздоровели 184 человека, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вакцинацию прошли 323 715 жителей, из них 257 872 получили оба компонента вакцины. Однокомпонентную прививку сделали 10 587 граждан.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.