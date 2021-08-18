В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода

Система мониторинга зафиксировала в Металлургическом районе Челябинска выброс сероводорода. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Ночью в районе очистных сооружений МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе произошёл сильнейший залповый выброс по сероводороду», — написал Безруков в Telegram.

По его словам, на место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение в районе МУП ПОВВ.

Как уточнил замминистра, в связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом «канализации».

Министерство экологии рекомендовало жителям Челябинска в случае ощущения неприятного запаха не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, сократить пребывание на улице и использовать маски и другие средства индивидуальной защиты.