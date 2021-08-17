В Кировской области подтвердили 118 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в больницах находятся 3468 пациентов, дома — ещё 6698.
Выздоровели за минувшие 24 часа 402 человека.
Также стало известно, что в Татарстане за сутки прошли вакцинацию 7350 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Общее число вакцинированных в республике достигло 929 177. Оба компонента вакцины получили 746 146 жителей региона.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.