В Кировской области подтвердили 118 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 118 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области подтвердили 118 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 3468 пациентов, дома — ещё 6698.

Выздоровели за минувшие 24 часа 402 человека.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки прошли вакцинацию 7350 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число вакцинированных в республике достигло 929 177. Оба компонента вакцины получили 746 146 жителей региона.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

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