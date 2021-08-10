Вирусолог Тимаков рассказал о проявлениях постковидного синдрома

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Врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.
Вирусолог Тимаков рассказал о проявлениях постковидного синдрома
  • Reuters

По его словам, молодые люди  «постковидный синдром почти не замечают», но потом «случайно оказываются в больнице с осложнениями», так как у них коронавирус и постковидный синдром «протекают чаще всего в виде нарушений сердечно-сосудистой системы, нервной системы, вегетососудистых дистоний».

«И молодые люди, когда идут активно заниматься спортом после коронавируса, теряют сознание, происходит головокружение», — сказал он.

Также Тимаков заявил, что после перенесённого заболевания важно правильно войти в обычный режим жизни. Он рекомендовал после COVID-19 «как минимум месяц прислушиваться к своему организму», смотреть на самочувствие и медленно, постепенно увеличивать физические нагрузки.

Ранее в беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

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