В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Удмуртии увеличат ещё на 141 место.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Дополнительные койки появятся в Республиканской клинической инфекционной больнице, Республиканской детской клинической больнице, ГКБ №2, ГКБ №8, Завьяловской и Воткинской районных больницах.

На данный момент коечный фонд составляет 2760 мест в 14 медучреждениях. В настоящее время в стационарах для лечения COVID-19 находится 2361 пациент.

Со своей стороны, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об усилении лабораторной базы в регионе, что позволяет проводить более 7 тыс. тестов на коронавирус ежедневно, передаёт novostivolgograda.ru.

«На территории Волгоградской области работают амбулаторные центры оказания помощи жителям, заболевшим коронавирусом. Из областного бюджета выделены средства на обеспечение больных бесплатной ПЦР- и КТ-диагностикой», — отметил глава региона.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

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