В Нижегородской области выявили 526 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 526 случаев коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 526 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболел 149 761 житель. Выздоровели при этом 135 973 человека, в том числе 489 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 292 случая COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Из медучреждений выписаны 172 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 70 289, выздоровевших — 64 504.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

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