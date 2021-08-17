Иммунолог Жемчугов рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом
- РИА Новости
«Даже два раза — это редкость, хотя новый штамм и правда может вызывать заболевание у вакцинированных и переболевших, но не так часто, и это гораздо легче протекает», — заявил специалист в беседе с НСН.
По его словам, основная причина повторного заболевания — обновлённый штамм.
Как отметил Жемчугов, признать человека повторно заболевшим можно лишь после сравнения вирусов при каждом заболевании.
Ранее в беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.