В Татарстане выявили 46 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане зафиксировали 46 случаев коронавируса за сутки, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Таким образом, общее число заболевших в республике составило 24 781. Выздоровели при этом 21 845 человек, в том числе 46 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области выявили 484 случая COVID-19 за сутки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 117 620 жителей. Из больниц выписаны 102 906 граждан.

Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.