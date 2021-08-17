В Татарстане выявили 46 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане зафиксировали 46 случаев коронавируса за сутки, заявили в региональном оперштабе.
В Татарстане выявили 46 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Таким образом, общее число заболевших в республике составило 24 781. Выздоровели при этом 21 845 человек, в том числе 46 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области выявили 484 случая COVID-19 за сутки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 117 620 жителей. Из больниц выписаны 102 906 граждан.

Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.

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