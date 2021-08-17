В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Пермском крае выявили 475 случаев коронавируса. Как уточняется, 79 человек госпитализированы, ещё 396 находятся на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что из медучреждений при этом выписаны 477 жителей.

Прививку от COVID-19 сделали 605 342 человека (+6387 за сутки). Оба компонента вакцины получили 462 313 жителей края (+6065 за сутки).

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 231 случай коронавируса за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 153 пациента, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, всего в городе заболел 24 291 житель, из больниц выписаны 20 564 человека.

Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.