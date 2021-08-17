В Приморском крае выявили 250 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае выявили 250 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 82 жителя региона.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в крае заболели 58 926 граждан, выздоровели 52 237.

Также стало известно, что в Удмуртии подтвердили 215 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 174 человека.

Вакцинацию прошли 322 420 жителей республики, из них 248 744 полностью завершили иммунизацию.

Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.