В Приморском крае выявили 250 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Приморском крае выявили 250 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 82 жителя региона.
В Приморском крае выявили 250 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в крае заболели 58 926 граждан, выздоровели 52 237.

Также стало известно, что в Удмуртии подтвердили 215 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 174 человека.

Вакцинацию прошли 322 420 жителей республики, из них 248 744 полностью завершили иммунизацию.

Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить