В Приморском крае выявили 250 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.
С начала пандемии в крае заболели 58 926 граждан, выздоровели 52 237.
Также стало известно, что в Удмуртии подтвердили 215 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 174 человека.
Вакцинацию прошли 322 420 жителей республики, из них 248 744 полностью завершили иммунизацию.
Ранее терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.