Врач Чурадзе рассказал о вероятности повторного инфицирования COVID-19

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Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что некоторые люди могут болеть COVID-19 несколько раз в год.
Врач Чурадзе рассказал о вероятности повторного инфицирования COVID-19
  • Reuters

«Зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни... За год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — объяснил Чурадзе.

При этом он уточнил, что повторное заболевание чаще всего протекает в более лёгкой форме. Однако если человек столкнулся с изменённым вирусом, возможно и более тяжёлое течение болезни.

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, появляются новые штаммы. Логично предположить, что в обозримом будущем вирус будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, заключил специалист в беседе с радио Sputnik.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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