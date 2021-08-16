Во Всероссийском обществе инвалидов рассказали о программах по переобучению в Подмосковье

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Председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев рассказал о программах по переобучению в Московской области.
Во Всероссийском обществе инвалидов рассказали о программах по переобучению в Подмосковье
  • РИА Новости

«В Подмосковье реализуются различные программы по переобучению, которые в дальнейшем помогают менять человеку с инвалидностью сферу деятельности. Региональные центры занятости в конкретной ситуации с конкретными компетенциями того или иного гражданина могут подобрать и посоветовать ему направления, где он может себя реализовать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, узнать о вакансиях можно на общефедеральном ресурсе «Работа в России», а также в агентствах по трудоустройству и в службах занятости. Как отметил Терентьев, в последнее время деятельность таких сервисов претерпела изменения в проактивную сторону.

Эксперт также напомнил, что контроль в сфере трудоустройства инвалидов лежит на службе занятости, трудовых инспекциях и на прокуратуре как надзорном органе.

Ранее руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг призвал вводить инклюзию с раннего возраста.

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