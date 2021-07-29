Педагог прокомментировал ситуацию с детьми, имеющими особенности

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Руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг призвал вводить инклюзию с раннего возраста.
Педагог прокомментировал ситуацию с детьми, имеющими особенности
  • РИА Новости

«Это вопрос воспитания. Принципиально важно, чтобы с раннего детства любой обычный ребёнок видел рядом с собой ребёнка с синдромом Дауна, ребёнка с аутизмом, ребёнка в инвалидной коляске ещё с уровня детского сада. Тогда дети быстро к этому привыкают, и, когда они подрастают, становятся школьного возраста, они уже не удивляются тому, что рядом появляются такие люди», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важно, чтобы люди постоянно видели рядом с собой людей с особенностями, чтобы они слышали разговоры о таких людях, чтобы информация о них звучала по телевидению и радио.

Как считает Шпицберг, нужно создать все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями имели такие же возможности, как и люди без инвалидности.

«Если мы обеспечиваем доступность для людей с любыми особенностями развития везде, в этом случае они могут жить полноценно, могут адаптироваться. Должен быть закон, который будет защищать людей с инвалидностью», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.

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