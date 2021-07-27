Прокуратура проверит жалобу по инциденту на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Мы проверяем обращение, которое поступило в органы прокуратуры от представителей общественной организации», — заявили в надзорном ведомстве.

По словам руководителя отделения организации Натальи Денисовой, речь идёт о проверке по статье «Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства».

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с Life.ru появившиеся в СМИ сообщения.

Ранее ГСУ СК по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку сообщений о том, что женщина выгоняла детей с особенностями развития с детской площадки.