Прокуратура проверит жалобу по инциденту на детской площадке в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
«Мы проверяем обращение, которое поступило в органы прокуратуры от представителей общественной организации», — заявили в надзорном ведомстве.
По словам руководителя отделения организации Натальи Денисовой, речь идёт о проверке по статье «Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства».
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с Life.ru появившиеся в СМИ сообщения.
Ранее ГСУ СК по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку сообщений о том, что женщина выгоняла детей с особенностями развития с детской площадки.