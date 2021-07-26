В Петербурге проверяют данные о женщине, выгонявшей детей с особенностями с площадки

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ГСУ СК по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку сообщений о том, что женщина выгоняла детей с особенностями развития с детской площадки.
В Петербурге проверяют данные о женщине, выгонявшей детей с особенностями с площадки
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Об этом говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с Life.ru появившиеся в СМИ сообщения.

«Я искренне рассчитываю, что она осознала, что это — дичь полнейшая, что наше общество так не считает. Можно чётко сказать, что наше общество так не считает и подобные (люди. — RT) — исключения из правил», — сказал он.

Как ранее сообщали «Невские новости», женщина устроила скандал из-за того, что на игровой площадке возле дома № 18/2 на улице Адмирала Черокова в ЖК «Балтийская Жемчужина» играли дети с особенностями развития. У шестерых воспитанников центра для детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» были сопровождающие.

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