В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Оренбургской области выявили 357 случаев COVID-19.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 61 925. Выздоровели 50 882 человека, в том числе 268 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 7066 граждан, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным на понедельник, 16 августа, первично привились 2793 человека, всего первый компонент получил 1 412 331 житель. Общее число прошедших полную иммунизацию — 1 248 896.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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