В Омской области подтвердили 387 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области подтвердили 387 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Омской области подтвердили 387 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в области заболели 67 444 человека, выздоровели 48 874 жителя, включая 158 — за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 526 255 граждан, обоими — 410 378.

Также стало известно, что в Кунгуре (Пермский край) начала работу первая в городе ПЦР-лаборатория, передаёт ОТР. Отмечается, что соответствующие тесты выполняют три врача и два лаборанта.

В настоящее время все ПЦР-тесты из ближайших поликлиник и больниц направляются в кунгурский центр, а не в Пермь или Киров, как раньше.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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